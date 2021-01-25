الكرملين: بوتين مستعد للحوار مع واشنطن إذا أرادت

المصدر: موسكو - د.ب.أ

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، إن روسيا تتوقع أن تتمكن هي وواشنطن من إقامة حوار في ما بينهما، ولفت إلى أنه إذا ما كانت الإدارة الأميركية الجديدة مستعدة فمن المؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتخذ خطوة مماثلة.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن بيسكوف القول إن روسيا لطالما دعت لعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة.

وقال: «إننا بالتأكيد نتوقع أننا سنكون قادرين على إقامة حوار»، مضيفاً أن الحوار دائماً ما يوفر فرصة للتوصل إلى «أصغر المجالات التي تتلاقى فيها علاقاتنا.. وإذا ما كانت الإدارة الأميركية الحالية مستعدة لهذا النهج، فإن رئيسنا بلاشك سيتجاوب مع ذلك».

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