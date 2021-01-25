عُمان تمدّد إغلاق الحدود البرية أسبوعاً

المصدر: مسقط - وكالات

قررت اللجنة العليا المكلّفة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار «كورونا» في سلطنة عمان، تمديد إغلاق الحدود البرية أسبوعاً لاحتواء انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية: «تابعت اللجنة العليا المكلّفة بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس (كورونا)، تطوّرات الجائحة وإجراءات الوقاية منها، وبناءً على توصيات الفريق الفنّي المختص، فقد قررت اللجنة العليا تمديد إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع آخر، ينتهي في الأول من فبراير».

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