تونس تمدد حظر التجوال والحجر الصحي

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية في تونس، أمس، تمديد حظر التجوال الليلي وتدابير الحجر الصحي الجزئي حتى منتصف فبراير المقبل.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة وعضو لجنة مكافحة الفيروس نصاف بن علية، في مؤتمر صحافي، أن تمديد حظر التجوال سيبدأ من الساعة الثامنة ليلاً وحتى الخامسة صباحاً لمدة ثلاثة أسابيع.

كما سيتم تمديد بعض القيود في القطاعات المهنية مثل العمل بالمناوبة ودعم العمل عن بعد ومنع التجمعات والتظاهرات الثقافية.

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