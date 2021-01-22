لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

اعلن زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي تشاك شومر الجمعة أن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق دونالد ترامب ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية محاكمته بتهمة «التحريض على التمرد».

وقال شومر إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي «أبلغتني أن لائحة الاتهام ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ»، علما أن ترامب متهم بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير فيما كان أعضاء الكونغرس مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

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