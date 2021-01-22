ميركل تتفهم معاناة الناس في ظل قيود «كورونا»

المصدر: برلين ■د.ب.أ

أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن تفهمها لحالة عدم الرضا والإحباط في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل أمس: «هذا الوباء يعد كارثة القرن، بمعنى كارثة طبيعية. ويشعر الجميع حقاً بهذا الوباء على أنه شيء لا يمكن تحمله». وبالنظر إلى كثير من القيود التي تخضع لها العائلات والحياة الثقافية والاقتصادية، قالت ميركل إنه يتم وضع صبر المواطنين في اختبار صعب للغاية، وإن الحكومة واعية بذلك، مؤكدة أن فصل الشتاء يضغط على أعصاب الجميع. ومع ذلك أكدت ميركل أن هناك أسباباً للأمل.

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