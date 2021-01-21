مركز أوروبي يحذر من خطر 3 سلالات متحورة من «كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن ثلاث سلالات متحورة من فيروس «كورونا» المستجد ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل تشكل خطرا كبيرا على القارة الأوروبية لأنها تسببت في زيادة معدلات العدوى.

وأضاف المركز في تقييم للمخاطر «بناء على المعلومات الجديدة، زادت المخاطر المرتبطة بالتفشي في المجتمع للسلالات الجديدة إلى مرتفعة وشديدة الارتفاع».

وحض المركز الأوروبي الدول على الاستعداد لتشديد التدابير وتعزيز حملات التلقيح في الأسابيع المقبلة لمواجهة خطر تفشي نسخ أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة الأوروبية في تقرير جديد إن «جوهر الرسالة هو الاستعداد لتشديد سريع لإجراءات الاستجابة في الأسابيع المقبلة لضمان القدرة الاستيعابية لأنظمة الرعاية الصحية وتسريع حملات التلقيح».



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