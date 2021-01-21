بايدن يعلن عن أوامر تنفيذية جديدة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه سيوقع، اليوم الخميس، على إجراءات تنفيذية لتوسيع فحوصات فيروس كورونا وإدارة اللقاحات الخاصة به، وإعادة فتح المدارس والشركات بأمان.

كما أفاد البيت الأبيض، بأن بايدن، سيوقع اليوم، أوامر تنفيذية لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعي، بهدف تسريع تسليم معدات الوقاية الشخصية لمواجهة كورونا.

وكان بايدن قد أعلن، أمس الأربعاء، أنه سيوقع مرسوما يجعل وضع الكمامة إلزامية في المباني الفدرالية أو من قبل الموظفين الفدراليين.

يذكر أن بايدن، قد أعلن في وقت سابق عن عودة الولايات المتحدة للانضمام إلى منظمة الصحة العالمية، فيما ستعقد إدارته اجتماعات منتظمة مع مسؤولي الصحة المحليين.

وكان بايدن، قد انتقد منذ أيان عمليات توزيع اللقاح الجارية حاليا على المواطنين الأميركيين، كما كشف خطته لمواجهة الجائحة.

كما أعلن بايدن أنّه يعتزم فتح "آلاف" مراكز التطعيم لتسريع حملة التلقيح ضدّ كوفيد-19 في الولايات المتّحدة.

وستتضمن خطة بايدن على زيادة القوى العاملة في مجال الصحة العامة لدعم جهود التطعيم. يشار إلى أن وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت حاجز 400 ألف حالة.

وكان بايدن قد قال إن إدارته القادمة تسعى لتطعيم 100 مليون شخص خلال المائة يوم الأولى من تسلمه لمنصبه.

ويحظى العاملون الطبيون والمقيمون في دور الرعاية بالأولوية في الحصول على اللقاح على النحو الموصى به من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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