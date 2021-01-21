بايدن: ترامب كتب لي رسالة كريمة للغاية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الرئيس السابق دونالد ترامب، ترك له "رسالة كريمة جدا" على سطح مكتبه الرئاسي في المكتب البيضاوي.

وقال بايدن إنه لن يكشف عن محتوى الرسالة إلا بعد أن يتحدث مع ترامب.

وعادة ما أثار محتوى الرسالة التي يتسلمها الرئيس الجديد من الرئيس الذي سبقه فضول الشعب الأميركي.

وجرت العادة في الولايات المتحدة، منذ عقود، أن يترك الرئيس المغادر للبيت الأبيض رسالة للرئيس الجديد، عادة ما تحمل توصيات متعلقة بملفات محددة، أو أمنيات للنجاح في قيادة الدولة الأقوى في العالم.

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، فإن ترامب لم يدخل المكتب البيضاوي يوم مغادرته البيت الأبيض، بل إنه استعان بأحد مساعديه لوضع الرسالة على المكتب قبل توجهه إلى فلوريدا، صباح الأربعاء.

ولا يزال محتوى الرسالة التي تركها ترامب لبايدن مجهولا.

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