بايدن: قد يستمر البكاء ليلة ولكن الفرح يأتي في الصباح

المصدر: واشنطن - د. ب. أ

اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن خطابه الافتتاحي بالتركيز على رسالة الوحدة والتعاطف والديمقراطية والتغلب على التحديات.

وقال «معا سنكتب قصة أميركية عن الأمل وليس الخوف، عن الوحدة وليس الانقسام، عن النور وليس الظلام. قصة كرامة وحب وعظمة وخير».

وتعهد بايدن بالحكم للصالح العام وليس السلطة الشخصية.

وحث الرئيس الأميركي شعب الولايات المتحدة على التوحد في مكافحة جائحة فيروس كورونا، قائلا إنه يجب على البلاد تنحية السياسة جانبا.

وقال «في العمل الذي ينتظر أمامنا سنحتاج إلى بعضنا البعض. نحن بحاجة إلى كل قوتنا للمثابرة خلال هذا الشتاء المظلم».

وتابع «أعدكم بهذا، كما يقول الكتاب المقدس:» قد يدوم البكاء ليلة، ولكن الفرح يأتي في الصباح .. وأضاف سنتجاوز هذه الأزمة معا».

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