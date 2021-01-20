بايدن يحذر من حلول المرحلة «الأكثر فتكا» لفيروس «كورونا»

المصدر: واشنطن - متابعات

حذر الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الأربعاء في واشنطن من حلول المرحلة «الأكثر فتكا» من جائحة «كوفيد-19» داعيا الأميركيين إلى وضع اختلافاتهم جانبا لمواجهة «الشتاء القاتم».

وفي خطاب القسم دعا بايدن الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت على روح ضحايا «كوفيد-19» «من أمهات وأباء وأزواج وزوجات وأبناء وبنات وأصدقاء فضلا عن جيران وزملاء».

واختتم الرئيس الأميركي جو بايدن خطابه الافتتاحي بالتركيز على رسالة الوحدة والتعاطف والديمقراطية والتغلب على التحديات.

وقال «معا سنكتب قصة أميركية عن الأمل وليس الخوف، عن الوحدة وليس الانقسام، عن النور وليس الظلام. قصة كرامة وحب وعظمة وخير».

وتعهد بايدن بالحكم للصالح العام وليس السلطة الشخصية.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news