إنذار بوجود قنبلة في المحكمة العليا قبيل تنصيب بايدن

المصدر: واشنطن ـ د ب ا

تلقت المحكمة العليا الواقعة قبالة مبنى الكابيتول حيث سيقسم جو بايدن اليوم الأربعاء اليمين الدستورية، إنذارا بوجود قنبلة.

وأوضحت كاثلين أربرغ لوكالة فرانس برس "لقد فتشنا المبنى ومحيطه ولم تحصل عملية إخلاء".

والمحكمة العليا مقفلة أمام الزوار منذ بدء انتشار جائحة كوفيد-19 فيما يرتادها الحد الأدنى من موظفيها. حتى أن الجلسات تجرى عبر الهاتف.

ويقسم الديموقراطي جو بايدن اليمين أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس على عتبات الكابيتول قبيل ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي. أما نائبته كامالا هاريس فتقسم اليمين امام القاضية التقدمية صونيا سوتومايور.

وتجرى مراسم اداء القسم في العاصمة الأميركية التي تحولت إلى حصن منيع إذ ينتشر فيها نحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني وآلاف من عناصر الشرطة أتوا من كل مناطق البلاد.

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