بايدن يصل إلى منصة التنصيب في الكونغرس

المصدر: واشنطن - متابعات ووكالات

وصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى مبنى الكابيتول الأميركي قبل التنصيب، حيث قام أحد الحرس العسكري بتحية القائد الأعلى للقوات المسلحة عند دخوله المبنى الكبير.

وكان برفقته زوجته جيل بايدن، وتبعه نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف.

وصعد الأربعة درجات الكابيتول معا برفقة عضوين من الكونغرس رحبا بهم. وتوقفوا ولوحوا للحشد الضئيل والكاميرات عندما وصلوا إلى أعلى الدرج.



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