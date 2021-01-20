إنذار بوجود قنبلة في المحكمة العليا قبيل تنصيب بايدن

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

تلقت المحكمة العليا الواقعة قبالة مبنى الكابيتول حيث سيقسم جو بايدن الأربعاء اليمين الدستورية، الأربعاء إنذارا بوجود قنبلة على ما أفادت ناطقة باسمها.

وأوضحت كاثلين أربرغ لوكالة فرانس برس "لقد فتشنا المبنى ومحيطه ولم تحصل عملية إخلاء".

والمحكمة العليا مقفلة أمام الزوار منذ بدء انتشار جائحة "كوفيد-19" فيما يرتادها الحد الأدنى من موظفيها. حتى أن الجلسات تجرى عبر الهاتف.

ويقسم الديموقراطي جو بايدن اليمين أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس على عتبات الكابيتول . أما نائبته كامالا هاريس فتقسم اليمين أمام القاضية التقدمية صونيا سوتومايور.

وتجرى مراسم أداء القسم في العاصمة الأميركية التي تحولت إلى حصن منيع إذ ينتشر فيها نحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني وآلاف من عناصر الشرطة أتوا من كل مناطق البلاد.

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