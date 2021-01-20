عملية جراحية في القدم للرئيس الجزائري بألمانيا

المصدر: الجزائر - أ. ف. ب

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الرئيس عبدالمجيد تبون أجرى عملية جراحية في القدم الأربعاء في ألمانيا «كللت بالنجاح» وسيعود «خلال الأيام القادمة» إلى الجزائر.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة على موقعها عبر «فيس بوك» «أجرى رئيس الجمهورية الأربعاء بألمانيا، عملية جراحية على قدمه اليمنى كُللت بالنجاح، على أن يعود إلى أرض الوطن خلال الأيام القادمة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي».

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