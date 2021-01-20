ابنة ترمب تعلن خطوبتها من شريكها اللبناني في اليوم الأخير لرئاسة والدها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت تيفاني ترمب، ابنة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب من زوجته الثانية مارلا مابلز، خطوبتها من شريكها اللبناني مايكل بولس، وجاء الإعلان، مع صورة لتيفاني ومايكل في البيت الأبيض، في اليوم الأخير لرئاسة والدها.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» شاركت تيفاني، البالغة من العمر 27 عاماً، الخبر في منشور على صفحتها عبر موقع «إنستغرام»، وكتبت: «لقد كان شرفاً لي أن أحتفل بالعديد من الأحداث المهمة والمناسبات التاريخية وخلق ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطوبتي من مايكل! أشعر بالبركة والحماس للفصل الثاني».

ولم يعلن الثنائي بعد موعد الزفاف.

وتخرجت تيفاني في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون، مايو الماضي.

ومايكل بولس، الذي وصفته مجلة «فانيتي فير» بأنه «شريكها الملياردير»، هو أصغر بأربع سنوات من خطيبته. ووُلد في لبنان، ونشأ وتلقى تعليمه في لاغوس، وهو الآن مقيم في لندن.



و«بولوس إنتربرايس» هي إحدى شركات عائلته ومقرها نيجيريا، وتهتم بتوزيع وتجميع المركبات (دراجات بخارية ودراجات كهربائية)، وتبيع المحركات والمعدات الخاصة بذلك أيضاً.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news