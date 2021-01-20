آشلي بايدن قلقة بشأن سلامة والدها خلال حفل التنصيب

المصدر: ترجمة: مكي معمري - عن «لوفيغارو»

قالت ابنة الرئيس المنتخب، آشلي بايدن إنها «تشعر بالقلق» على سلامة والدها خلال حفل التنصيب.

وأعربت آشلي عن قلقها على سلامة والدها في الفترة التي سبقت تنصيبه في مقابلة حصرية مع قناة «توداي»، والتي تم إصدار مقتطفات منها يوم أمس.

وفيما يخص أعمال الشغب في الكونغرس، قالت ابنة بايدن، «العنف يحزنني بشدة، ويسبب الكثير من الصدمات».

وأعربت ابنة الرئيس المنتخب، عن مخاوفها في مقابلة مع جينا بوش.

وفي الواقع، بعد أقل من أسبوعين من أعمال الشغب، التي تطلبت وصول 20 ألف عضو من الحرس الوطني، إلى واشنطن، أعربت ابنة جو بايدن عن قلقها بشأن الهجمات المحتملة خلال حفل تنصيب والدها.

ووفقا لـ«توداي»، فقد تم مناقشة رحلة جو بايدن إلى الرئاسة، ودعم زوجته له، وكيف تعاملت الأسرة مع هذه الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى خسارة أفراد من العائلة، على مر السنين.

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