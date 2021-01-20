ترامب يعلق إبعاد الفنزويليين من الولايات المتحدة لـ18 شهرا

المصدر: واشنطن - أ.ف. ب

في يومه الأخير في البيت الأبيض وقع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء أمرا تنفيذيا بتعليق عمليات طرد الفنزويليين المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الأميركية لمدة 18 شهرا بسبب الأزمة في بلدهم الاشتراكي.

وأكد ترامب في الأمر التنفيذي «قررت أنه من مصلحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة تأجيل إبعاد أي مواطن فنزويلي أو أجنبي عديم الجنسية كان يقيم مؤخرا في فنزويلا» لمدة 18 شهرا«.

وشجع حلفاء ترامب الجمهوريون في فلوريدا الرئيس على اتخاذ هذا الإجراء.

ويقيم في فلوريدا العديد من الفنزويليين بعد فرارهم من بلادهم التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية خطيرة.

وذكرت صحيفة «ميامي هيرالد» أن القرار يمكن أن يشمل حوالى مئتي ألف فنزويلي كانوا مهددين بالاعتقال والطرد.

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