ترامب يعفو عن مستشاره السابق ستيف بانون

المصدر: واشنطن - د. ب. أ

ذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية صباح اليوم الأربعاء أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قرر العفو عن مستشاره السابق، ستيف بانون، في قرار باللحظة الأخيرة قبل ساعات من تركه منصبه.

وأفادت الشبكة بأن ترامب قال إنه بعد مداولات كثيرة قرر العفو عن بانون كأحد إجراءاته الأخيرة في منصبه.

ووجهت إلى بانون العام الماضي تهمة الاحتيال على أنصار ترامب فيما يتعلق بحملة لجمع التبرعات لدعم بناء الجدار الحدودي الذي وعد ترامب بإقامته بين الولايات المتحدة والمكسيك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news