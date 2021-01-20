ترامب في خطاب الوداع: سأصلي من أجل نجاح الإدارة الجديدة

المصدر: واشنطن - د. ب. أ

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في خطاب الوداع إنه سيصلي من أجل نجاح الإدارة الجديدة، وذلك قبل يوم واحد من أداء جو بايدن اليمين بصفته الرئيس المقبل.

وذكر ترامب في مقطع فيديو مدته حوالي 20 دقيقة: «هذا الأسبوع نقوم بتنصيب إدارة جديدة ونصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أميركا آمنة ومزدهرة.. نريد أيضا أن يحالفهم الحظ.»

وفي حين أنها تبدو بادرة حسن نية نادرة تجاه خليفته، لم يذكر ترامب بايدن مرة واحدة.

ولم يعترف ترامب بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر، ودفعت مزاعمه التي لا أساس لها عن تزوير الناخبين مؤيديه لاقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في هجوم مميت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ترامب في الفيديو: «كل الأميركيين أصيبوا بالرعب من الهجوم على الكابيتول»، مضيفًا أن العنف السياسي «لا يمكن التسامح معه مطلقا».

وحث ترامب البيت الأبيض القادم قائلا «العالم يحترمنا مرة أخرى، من فضلك لا تفقد هذا الاحترام».



وأضاف «بينما أستعد لتسليم السلطة إلى إدارة جديدة ظهر اليوم الأربعاء،أريدكم أن تعلموا أن الحركة التي بدأناها هى فقط مجرد بداية - لم يكن هناك أي شيء مثلها».

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