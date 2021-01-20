ظريف: لسنا على عجل بشأن عودة أميركا إلى الاتفاق النووي

المصدر: طهران - د.ب.أ

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس، أن بلاده ليست على عجل، بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن ظريف قوله أمام مجلس الشورى (البرلمان)، أمس، «إننا سائرون على نهج قائد الثورة الإسلامية»، مضيفاً: «لقد أكد القائد في خطابه، الأسبوع الماضي، أننا لسنا على عجل بشأن عودة أميركا إلى الاتفاق النووي». ورداً على أسئلة بعض النواب في مجلس الشورى بشأن السياسة الخارجية، قال ظريف إن «القانون الذي أصدره المجلس، هو من أجل تنفيذ الاتفاق النووي، لا دفنه».

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن «قائد الثورة أكد أننا لسنا على عجل، لكن متى ما نفذت أميركا التزاماتها، وألغت الحظر عن إيران، يمكنها العودة إلى الاتفاق النووي في إطار 1+5».

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