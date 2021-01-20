الاتحاد الأوروبي يؤكّد التزامه بإنجاح الانتخابات الفلسطينية

المصدر: رام الله - د.ب.أ

أكد الاتحاد الأوروبي، أمس، التزامه بتوفير كل ما يلزم لإنجاح إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة المقرر أن يتم إجراؤها ابتداءً من مايو المقبل.

وقال المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاتحاد تعهد للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بتوفير كل ما يلزم لها لإنجاح الانتخابات بكل شفافية.

وذكر عثمان أن اجتماع لجنة الانتخابات المركزية مع الاتحاد الأوروبي، أمس، يأتي استكمالاً للاتصالات المستمرة بين الجانبين، وللتأكيد على دور الاتحاد الداعم للقضية الفلسطينية، إلى جانب تقديم دعمه السياسي لإجراء الانتخابات.

وأفاد بأنه جرى خلال اللقاء نقاش ما يمكن تقديمه في المرحلة المقبلة، خصوصاً توفير مراقبين دوليين والعديد من القضايا، بما يخص التدخل لدى إسرائيل، لتسهيل الوصول بشكل سهل إلى مناطق القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن هناك اتفاقات تحدد كيفية وآلية إجراء هذه الانتخابات بمشاركة كل الأطراف، وتمكين المواطنين الفلسطينيين من أداء دورهم في كل المناطق الفلسطينية.

وشدد عثمان على أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك استمرار لكل الاتصالات السياسية مع كل الأطراف ذات العلاقة، للعمل على إنجاح سير العملية الانتخابية الفلسطينية. وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت، أمس، أنها عقدت اجتماعاً في مدينة رام الله مع ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف.

وبحسب بيان، أطلع رئيس اللجنة حنا ناصر، المسؤول الأوروبي على آخر تطورات ملف الانتخابات العامة، عقب إصدار الرئيس محمود عباس للمراسيم التي حددت مواعيد الانتخابات.

كما استعرض الترتيبات التي تجريها اللجنة، خلال الفترتين الحالية والمقبلة، ضمن التحضير للانتخابات، في مقدمتها تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية الانتخابية.

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