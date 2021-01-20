الولايات المتحدة تتجاوز عتبة 400 ألف وفاة بفيروس «كورونا»

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

احصيت وفاة أكثر من 400 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وفق حصيلة جامعة جونز هوبنكز المرجعية، وذلك عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الذي اعلن أن مكافحة الوباء ستكون إحدى أولوياته.

وكانت الولايات المتحدة تجاوزت عتبة 300 ألف وفاة قبل نحو شهر فقط، وتحديدا منتصف ديسمبر.

ولا تزال، وفق الحصائل الرسمية، البلد الأكثر تضررا بالوباء من حيث القيمة المطلقة، علما أن دولا أخرى سجلت عددا أكبر من الوفيات نسبة إلى تعدادها السكاني مثل إيطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا.

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