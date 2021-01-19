أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة مع مواصلة تصريف الأعمال

المصدر: الكويت ■د.ب.أ

أعلن الديوان الأميري الكويتي، أمس، صدور أمر أميري بقبول استقالة الحكومة الكويتية، التي يترأسها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وتضمن الأمر استمرار الحكومة في تصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

وقدم رئيس الوزراء الكويتي استقالة حكومته أخيراً، بعد إعلان ثلاثة نواب تقديم استجواب لرئيس الوزراء.

ويؤيد 37 نائباً من أصل 50 هذا الاستجواب.

وكانت الحكومة الكويتية قد تشكلت في 14 ديسمبر الماضي.

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