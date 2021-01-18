تهديد خارجي مجهول المصدر يغلق مبنى الكونغرس الأميركي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أغلق المقر الرئيسي للسلطة التشريعية الاتحادية في الولايات المتحدة "الكونغرس"، اليوم الاثنين، بسبب تهديد خارجي مجهول المصدر.

وأوضحت شبكة "إن بي سي نيوز" أن موظفي الكابيتول تلقوا رسالة تطلب منهم البقاء في الداخل بسبب "تهديد أمني خارجي".

وأضافت الشبكة الأميركية أن "الإغلاق جاء نتيجة حريق نشب في مخيم مشردين قرب مجمع الكابيتول".

وأكدت قناة "إيه بي سي" الأميركية، أنه "تم إخلاء الجبهة الغربية والغرفة الدائرية الكبيرة داخل مبنى الكونغرس بسبب تهديد خارجي".

وذكرت وسائل إعلام بأن إغلاق الكابيتول في واشنطن جاء نتيجة حريق نشب في خيمة إيواء لمشردين بالقرب من المجمع.

وشددت السلطات الأميركية إجراءات الأمن في العاصمة واشنطن والولايات بصورة غير مسبوقة، استعدادا لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء المقبل، في حين يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تقديم جهات أجنبية دعما ماديا لأحداث اقتحام الكونغرس.

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