لبنان يشتري 2.1 مليون جرعة من لقاح «فايزر- بيونتك»

المصدر: بيروت - رويترز

وقّعت وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اتفاقاً نهائياً، أمس، لشراء 2.1 مليون جرعة من لقاح «فايزر- بيونتك» المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما تشهد البلاد ارتفاعاً حاداً في الإصابات.

وقالت الوزارة في بيان، إن من المتوقع وصول اللقاحات على دفعات اعتباراً من فبراير المقبل، مضيفة أنها تتعاون أيضاً مع القطاع الخاص لتأمين مليوني جرعة من لقاحي أسترا زينيكا وسينوفارم.

ويخضع لبنان لعزل عام لمدة ثلاثة أسابيع، ينتهي في الأول من فبراير المقبل، وحظر تجول صارم لمدة 24 ساعة حتى 25 يناير الجاري، بعد أن أدت فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إلى ارتفاع في الإصابات.

وعلاوة على هذه الصفقات، وقّع لبنان اتفاقاً لشراء 2.7 مليون جرعة من خلال منصة كوفاكس.

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