نائبة بايدن تستقيل من الكونغرس غدا استعدادا لتنصيبها

المصدر: ويلمنغتون (ديلاوير) - رويترز

قال مساعدون مطلعون على خطط نائبة الرئيس الأميركي المنتخبة كاملا هاريس إنها ستستقيل غدا الاثنين من عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا استعدادا لتنصيبها يوم الأربعاء مع الرئيس المنتخب جو بايدن.

واختار جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا سكرتير الولاية أليكس باديلا لاستكمال ما بقي من مدة عضوية كاملا والتي قد يتم خلالها محاكمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد إتمام إجراءات مساءلته لثاني مرة في مجلس النواب.

وقال مساعد إن من غير الواضح على الفور مع ذلك متى سيشغل باديلا المقعد.

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