ترامب يمنح ملك المغرب وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

منح الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أول من أمس، ملك المغرب، محمد السادس، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، لـ«تأثيره الإيجابي» في المشهد السياسي بالشرق الأوسط، مشيراً خصوصاً إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال البيت الأبيض إنه قدم للملك محمد السادس وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، قبل خمسة أيام من رحيل ترامب، في مراسم خاصة بواشنطن حضرها سفير المغرب.

ومنح ترامب الوسام، الشهر الماضي، إلى رؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان أيضاً. وأوضح البيت الأبيض أن هذا الوسام يُمنح تكريماً لإتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمنَح إلا من قبل الرئيس.

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