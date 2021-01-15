جونسون يدعو البريطانيين للبقاء في منازلهم رغم انحسار تفشي «كورونا»

المصدر: لندن - د. ب. أ

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البريطانيين اليوم الجمعة، على البقاء في منازلهم وعدم الخروج في عطلة نهاية الأسبوع وذلك رغم المؤشرات التي أظهرت تراجع الفيروس الفتاك، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت بلومبرغ إن الأرقام الحكومية التي تشير إلى ما يسمى بمعدل (آر) الخاص بتقدير عدد الأشخاص الذين ينقلون المرض للآخرين قد انخفض قليلا في إنجلترا، وربما وصل إلى أقل من 1 في لندن.

وكانت العاصمة البريطانية واحدة من أكثر المناطق تضررا من السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس سريع الانتشار وخضعت لفرض أشدّ قيود الإغلاق بسبب الجائحة في نوفمبر الماضي وفي معظم شهر ديسمبر.

وقال جونسون في رسالة بالفيديو نشرت على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الجمعة:«الرجاء التفكير حقا مرتين قبل مغادرة المنزل خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، ولا تخرجوا إلا إذا كان ذلك ضروريا للغاية.. من الأكثر أمانا أن تفترض أنك قد تكون مصاباً بكوفيد 19».

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