14 حالة وفاة و808 إصابات بـ " كورونا " في الأردن

المصدر: عمان - وام

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة، تسجيل 14 حالة وفاة و808 إصابات جديدة بفيروس " كورونا " المستجدّ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4121 وفاة و312 ألفا و851 إصابة .

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة والذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية إلى تسجيل 903 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 295 ألفا و705 حالات .

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