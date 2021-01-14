اجتماع لمنظمة الصحة حول السلالات المتحورة لـ«كورونا»

المصدر: جنيف - أ. ف.ب

تعقد لجنة طوارئ من منظمة الصحة العالمية اجتماعا لبحث السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

ودعي إلى اجتماع للجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الخميس قبل أسبوعين من موعد انعقادها الاعتيادي كل ثلاثة أشهر، لبحث السلالات المتحورة للفيروس، أحد المواضيع الذي يتطلب نقاشا عاجلا.

وستصدر توصيات لمنظمة الصحة العالمية وللدول الأعضاء في ختام الاجتماع على ما جاء في بيان للمنظمة نشر في جنيف.

والنسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد شديدة العدوى لا سيما البريطانية والجنوب إفريقية منها وتنتشر بسرعة في العالم.

وبلغ عدد الدول التي تنتشر فيها النسخة البريطانية المتحورة 50 بلدا فيما ظهرت النسخة الجنوب إفريقية في 20 بلدا بحسب منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن العدد قد يكون أعلى.

ويجرى راهنا تحليل نسخة ثالثة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية وأعلن اليابان رصدها الأحد وقد تؤثر على الرد المناعي على ما أوضحت المنظمة التي تحدثت عن «نسخة مقلقة».

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