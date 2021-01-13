بيلوسي: ترامب «خطر مؤكد» ولا بد أن يرحل

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

أكدت زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي الأربعاء في مستهل المناقشات حول توجيه اتهام جديد للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أن الأخير هو «خطر مؤكد وفوري» على الولايات المتحدة و«يجب أن يرحل».

وقالت بيلوسي «نعلم أن الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد، هذا العصيان المسلح على دولتنا»، في إشارة إلى اقتحام مبنى الكونغرس «الكابيتول» في السادس من يناير، مضيفة «يجب أن يرحل. إنه يشكل خطرا مؤكدا وفوريا على البلد الذي نحبه جميعا».

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