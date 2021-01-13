السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى 12 دولة

حذرت السعودية اليوم، مواطنيها من السفر إلى 12 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على جائحة كورونا فيها.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أنها «تحذر المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، ومن هذه الدول (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء)، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها».

وأوضحت أن ذلك يأتي إلحاقاً لبيانها الصادر بتاريخ 8 يناير الحالي بشأن السماح بالسفر خارج المملكة والقدوم إليها ابتداءً من 31 مارس المقبل، و«حرصاً من الدولة على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج عند حلول موعد السماح بالسفر المشار إليه، وفي ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي الجائحة وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس».

ودعت الوزارة المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك.

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