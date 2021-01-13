الأردن يطلق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا

المصدر: عمان - أ ف ب

باشر الأردن، اليوم الأربعاء، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم الستين.

وبدأت صباح الأربعاء عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بعد وصول أولى كميات لقاح سينوفارم ولقاح "فايزر/بيونتك" إلى الأردن مطلع هذا الأسبوع، على ما أفاد مصورو وكالة فرانس برس.

وحددت وزارة الصحة 29 مركزا للتطعيم منتشرة في عموم محافظات المملكة منها سبعة في عمان.

وأكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أن "عملية التلقيح تجري بسلاسة وهي تستهدف في المرحلة الأولى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الصحية، لكن الهدف الأكبر هو تلقيح أكبر نسبة من المواطنين".

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