أكبر أبناء سلطان عمان ولياً للعهد

المصدر: مسقط - أ.ف.ب

أصدرت سلطنة عمان، أمس، نص «النظام الأساسي للدولة»، الذي تضمن تعديلات على آلية انتقال الحكم، التي نصت على أن ولاية الحكم تنتقل «من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً»، ما يجعل أكبر أبناء السلطان، هيثم بن طارق، ولياً للعهد.

وكان السلطان أصدر مرسوماً، قضى بوضع آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ولتعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم في السلطنة.

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