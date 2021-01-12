1567 لغماً انتزعها «مسام» خلال أسبوع

المصدر: عدن - وكالات

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام)، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، من انتزاع 1567 لغماً في عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية اليمنية. وبحسب بيان صادر عن المشروع، فإن الألغام التي تم انتزاعها شملت 201 لغم مضاد للأفراد، و130 لغماً مضاداً للدبابات، و1217 ذخيرة غير متفجرة، و19 عبوة ناسفة، كما بلغ إجمالي ما تم انتزاعه منذ بداية المشروع حتى الآن 210.072 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.

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