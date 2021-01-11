إندونيسيا تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" الصيني

المصدر: جاكرتا - د ب أ

سمحت وكالة الدواء والغذاء الإندونيسية، اليوم الاثنين، بالاستخدام الطارئ للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، طورته شركة "سينوفاك" الصينية، مما يسمح باستخدامه في حملة التلقيح الجماعية التي من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع.

وقالت مديرة وكالة الدواء والغذاء، بيني لوكيتو، إن قرار السماح بالاستخدام الطارئ اللقاح الذي يحمل اسم "كورونافاك"، يستند إلى النتائج الأولية لتجارب المراحل الأخيرة من اللقاح في إندونيسيا والبرازيل وتركيا.

وحصلت إندونيسيا على 3 ملايين جرعة من لقاح شركة "سينوفاك".

وأعلنت البلاد اليوم الاثنين تسجيل 8692 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 836 ألفا و718 حالة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس إلى 24 ألفا و343 حالة بعد تسجيل 214 حالة وفاة خلال الليلة الماضية.

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