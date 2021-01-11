توترات أمنية بمدينة عطبرة السودانية

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

شهدت مدينة عطبرة بولاية نهر النيل (310 كلم شمال العاصمة السودانية الخرطوم) صباح أمس، أعمال عنف على خلفية مواجهات بين الشرطة ومواطنين، راح ضحيتها قتيل على الأقل، فضلاً عن حرق مرافق حكومية.

ونقل موقع «سودان تريبيون» عن شهود عيان القول، إن مواطنين من حي الوحدة بعطبرة هاجموا مبنى شرطة المباحث وأحرقوا سيارات، احتجاجاً على سقوط قتيل منهم في مطاردة نفذتها عناصر المباحث.

وطالت أعمال العنف مبنى المحلية، حيث تمكن المحتجون من إحراق جرار أمام المبنى الواقع في وسط المدينة.

وبحسب مصادر، فإن الأحداث تعود إلى مطاردة الشرطة لعصابة سرقات في حي الوحدة نتج عنها اشتباك راح ضحيته أحد أفراد العصابة وإصابة شرطي، نقل إلى المستشفى.

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