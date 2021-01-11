بابا الفاتيكان يدين اقتحام مبنى الكابيتول

المصدر: روما - د.ب.أ

دان بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، الأسبوع الماضي، ودعا الناس إلى رفض مثل هذا العنف.

وقال البابا في مقابلة مع قناة «تي.جي 5» إنه سيكون هناك دائماً أشخاص يعارضون المجتمع والديمقراطية والصالح العام.

وذكر أنه فوجئ بالأحداث في واشنطن، لكن كان من السهل معرفة ما أدى إليها. وحث الناس على التعلم من الموقف ومن التاريخ حتى لا يكرروه.

وأضاف البابا: «مثل هذه المجموعات من الناس لا يتم دمجها في المجتمع، مثل هذا العنف مصيره إلى الزوال، عاجلاً أم آجلاً».

وكان حشد من أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اقتحم مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، ما أدى إلى وقف جلسة مشتركة في «الكونغرس»، بسبب دعاوى بلا أساس أطلقها ترامب، وزعم فيها «تزوير الانتخابات الرئاسية الأميركية».

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