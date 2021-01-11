انخفاض الوفيات والإصابات اليومية بـ «كورونا» في روسيا

المصدر: موسكو - وام

سجلت روسيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ أواخر نوفمبر الماضي، بتسجيلها 22851 إصابة، مقارنة بأول من أمس الذي شهد تسجيل 23309 حالات، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا ثلاثة ملايين و401 ألف و954 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إن حصيلة ضحايا الفيروس شهدت انخفاضاً، حيث تم تسجيل 456 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 470 وفاة في اليوم السابق، ليصل مجموعها إلى 61837 وفاة، وتماثل 24080 مريضاً جديداً للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و778 ألفاً و889 شخصاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news