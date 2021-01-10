مصر: شاب "مديون" يقدم وجبات مجانية لمرضى كورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تكاتفت قطاعات عريضة من المجتمع المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال العديد من المبادرات، والتي كان من بينها توفير أسطوانات الأكسجين، ومساعدة المرضى بالنقل والمتابعة، بالإضافة إلى تقديم الطعام والشراب للأسر المصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن بين تلك المبادرات في محافظة المنوفية، ما قام به شاب يدعى "طارق الدسوقي"، يملك مطعم «فول وفلافل» بمدينة الشهداء.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، قرر الشاب دعم مستشفى الشهداء للعزل الصحي بوجبات، سواء للحالات المصابة أو الأطقم الطبية داخل المستشفى، و وجدت مبادرته دعما وإشادة واسعة من أبناء مدينته، الذين طالبوا أصحاب المطاعم بإطلاق المبادرة نفسها أسوة بالشاب.

وقال الشاب للصحيفة: "والله مديون وبسدد ديوني بس الرزق بيزيد بالخير"، موضحا أنه يقوم بإيصال الطعام يوميا (100 ساندويتش ووجبة) إلى المرضى والأطقم الطبية، كدعم لهم في ظل جائحة كورونا.

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