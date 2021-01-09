بابا الفاتيكان يتلقى لقاح كورونا الأسبوع المقبل

المصدر: الفاتيكان - أ ف ب

اعلن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في مقابلة مع قناة التلفزيون الإيطالية "كانال 5" أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأسبوع المقبل، معتبراً أن رفض تلقي اللقاح يعكس "نكراناً انتحارياً".

وقال البابا في المقابلة التي ستبث مساء الأحد ووزعت مقتطفات منها على وسائل الإعلام: "الأسبوع المقبل سنبدأ بذلك هنا في الفاتيكان، وقد أخذت موعداً، يجب القيام بذلك"، مضيفاً أن "هناك نكراناً انتحارياً في رفض تلقي اللقاح أجهل تفسيراً له، ولكن ينبغي تلقي اللقاح اليوم".

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