سقطت في البحر.. إندونيسيا تحدد موقع طائرة الركاب المفقودة

المصدر: جاكرتا - متابعات

أعلنت قوات البحرية الإندونيسية أنها حددت إحداثيات طائرة الركاب التابعة لشركة "سريويجايا إير" التي فُقدت بعد إقلاعها من جاكرتا، اليوم السبت، وتم نشر سفن في الموقع الذي حددته لسقوط الطائرة في البحر.

أضافت قوات البحرية أنه تم العثور على الإحداثيات وتم تسليمها لجميع سفن البحرية في المنطقة.

وقال المسؤول في أجهزة الإغاثة، بامبانغ سوريو أجي: "ننشر فرقنا وسفننا في الموقع الذي يرجح أن تكون الطائرة تحطمت فيه بعد فقدان الاتصال مع المراقبين الجويين".

ومن جانبها، أعلنت وزارة النقل الإندونيسية بشكل رسمي أن الطائرة كانت تقل خمسين راكبا بينهم عشرة أطفال، وطاقما من 12 فردا.

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