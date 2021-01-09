السعودية تحدد شروط دخول القطريين إلى أراضيها

المصدر: "نقلا عن قناة العربية"

بعد إعلان السعودية فتح حدودها مع قطر في قمة العلا، يتعين على المواطنين القطريين تجاوز بعض الشروط التي حددتها وزارة الداخلية من أجل أراضي المملكة.

ولعل من أبرز تلك الشروط في ظل جائحة كورونا، إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR) والحجر المنزلي لمدة 3 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 7 أيام.

ويتم الفحص المخبري بالكشف عن البيولوجيا الجزيئية من خلال أخذ عينات تنفسية، للبحث فيها عن وجود الفيروس، وتسمح العينة المأخوذة بالحصول على حمولة فيروسية، وبالتالي يتم معرفة ما إذا كانت محملة بالفيروسات أم لا.

ولتسهيل تنفيذ هذا الشرط، وفرت وزارة الصحة طواقم طبية عند منفذ سلوى الحدودي مع قطر، لفحص القادمين قبل دخولهم إلى الأراضي السعودية وتوقيع التعهد بالالتزام بالحجر المنزلي، في الوقت الذي بدأت فيه الجهات المعنية في المنفذ التهيئة ورفع الحواجز وتأمين الكوادر العاملة.

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