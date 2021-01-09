حالة تأهب قصوى في أستراليا بسبب "كورونا"

المصدر: ملبورن - رويترز

قال مسؤولو الصحة في أستراليا، اليوم السبت، إنهم في حالة تأهب قصوى بعد رصد حالات إصابة بسلالات متحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا جرى اكتشافها لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وفرضت عاصمة ولاية كوينزلاند، اليوم السبت، قيود إغلاق صارمة تستمر لثلاثة أيام، بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من الفيروس الذي يسبب الإصابة بمرض كوفيد-19 والتي جرى اكتشافها في بريطانيا. كما رصدت سيدني، كبرى مدن أستراليا، في أحد فنادقها للحجر الصحي إصابة بالفيروس المتحور الذي اكتُشف في جنوب أفريقيا.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، جلاديس بريجيكليان، في مؤتمر صحافي: "أي شيء يمكننا فعله لتقليل ذلك الخطر في غاية الأهمية، وخاصة الآن ونحن نفهم ما تفعله هذه السلالات. يحذر جميع الخبراء من أن هذه السلالات المتحورة ستصبح هي السلالة السائدة".

وسجلت نيو ساوث ويلز، كبرى الولايات الأسترالية، حالة واحدة جديدة انتقلت محليا اليوم السبت بحلول الموعد المقرر لإنهاء فترة عزل عام استمرت ثلاثة أسابيع فرضت على نحو ربع مليون نسمة في شمال سيدني بعد ظهور حالات إصابة هناك في ديسمبر الماضي.

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