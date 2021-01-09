السودان يعرب عن قلقه إزاء إعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

المصدر: الخرطوم ■د.ب.أ

أعرب وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أول من أمس، عن قلق بلاده إزاء إعلان إثيوبيا عن تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، وتأثير ذلك في سد الروصيرص السوداني.

جاء ذلك في رسالة بعث بها وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، أمس، إلى وزيرة التعاون لجنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأعرب الوزير السوداني عن القلق البالغ من إعلان وزير الري والكهرباء الإثيوبي عن نية بلاده المضي قدماً في تنفيذ الملء للعام الثاني، والبالغ 13.5 مليار متر مكعب من المياه في شهر يوليو المقبل، دون إخطار مسبق، ودون توقيع اتفاق أو تبادل للمعلومات، ما يعتبر تهديداً مباشراً لسد الروصيرص، ولحياة القاطنين على ضفاف النيل، ولا يخفى علي أحد الأثر السالب الذي أحدثه الملء الأول في يوليو 2020، بنحو خمسة مليارات متر مكعب، حيث تسبب في مشكلات بمحطات مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم. وأكد عباس التزام السودان بمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في أي وقت، حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء.

وشدد على أن السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها، ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة. وأوضح وزير الري والموارد المائية، في خطابه المرسل لوزيرة التعاون الدولي لجنوب إفريقيا، التزام السودان بمبادرة الاتحاد الإفريقي، وأن السودان ينتظر جدولة الاجتماعات الثنائية بين الخبراء والمراقبين وكل دولة على حدة، قبل اجتماع 10 يناير الوزاري بين مصر والسودان وإثيوبيا.

- السودان ملتزم بمواصلة التفاوض حول سد النهضة.

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