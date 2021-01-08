السعودية: رفع تعليق رحلات الطيران الدولي بالكامل في 31 مارس

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه ابتداءً من يوم الأربعاء 31 / 3 / 2021م، تقرر السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، وأن يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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