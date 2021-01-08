قرقاش: استئناف التجارة والسفر مع قطر خلال أسبوع

المصدر: دبي ■وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس، إن التجارة وحركة التنقل قد تستأنف مع قطر خلال أسبوع، بموجب اتفاق العلا، لكنه أشار إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية يتطلب مزيداً من الوقت.

وقال قرقاش في مؤتمر صحافي عبر الفيديو إن «عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا ستكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق.. لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة».

وأضاف أن الإجراءات التي سيجري تطبيقها في غضون أسبوع من الاتفاق «تشمل إجراءات عملية تتعلق بخطوط الطيران والشحن البحري والتجارة».

وشدد قرقاش على أن الإمارات دعمت مسار المصالحة، وإن كانت معالجة الملفات الشائكة على غرار علاقة قطر مع إيران وحضور تركيا في الخليج ستتطلب وقتاً.

وقال إن بناء الثقة ومعالجة الملفات الجيوسياسية الصعبة يمثلان مهمتين طويلتي الأمد، لكن ثمة رغبة في استعادة الروابط الأساسية بسرعة.وتابع «بعض المسائل أسهل في إصلاحها، وبعضها الآخر سيستغرق فترة أطول»، مضيفاً أن مجموعات العمل الثنائية ستحاول تحريك الأمور. وأكد أنه «لدينا بداية جيدة جداً».

وقال قرقاش «تجاوزنا الأهم، وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد».

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