كيم يتعهد بتعزيز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية

المصدر: سيؤول - رويترز

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أمس، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تعهد بتعزيز القدرات العسكرية لتحسين الدفاع عن البلاد، خلال مؤتمر نادر للحزب الحاكم.

وبدأ المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم، يوم الثلاثاء، ويأتي في وقت تواجه كوريا الشمالية أزمات اقتصادية متزايدة، بسبب إغلاقها الحدود لمنع تفشي فيروس «كورونا»، وسلسلة من الكوارث الطبيعية، والعقوبات الدولية المرتبطة ببرنامجها للأسلحة النووية.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن كيم ناقش خلال جلسات المؤتمر، أول من أمس، كيفية «تحقيق تحول ملموس في تحسين المستويات المعيشية للشعب»، بعد يوم من إقراره بأن الأهداف الاقتصادية السابقة لم تتحقق.

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