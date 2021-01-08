الجيش الليبي يعلن استقرار الأوضاع في جنوب البلاد

المصدر: بنغازي ■وكالات

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، استقرار الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد، والتزام القوات باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي، أول من أمس، إن عناصر ميليشياوية تابعة لحكومة فايز السراج حاولت زعزعة الأمن بمدينة سبها جنوب ليبيا، وهو ما ردت عليه قوات الجيش وأحبطت المحاولة في مهدها، وشدد على عدم استتباب الأمن الليبي إلا عبر تأمين الجنوب الغربي والشرقي، حيث مصدر المياه والنفط، مشيراً إلى أن من أراد نشر الإرهاب في البلاد عليه زعزعة الأمن في الجنوب.

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