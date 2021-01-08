نتنياهو يحذر من «كابوس» إيران النووي

المصدر: القدس المحتلة ■وكالات

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، من أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران «تشكّل كابوساً».

وقال خلال لقائه وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين: «أود الإشادة بسياسة الضغط الأقصى على طهران، فتحت قيادتك لعبت وزارة الخزانة الأميركية دوراً مهماً في فرض عقوبات على النظام الإيراني وتطبيقها».

وأضاف: «أشكرك على إسهامك الشخصي في هذه الخطة المهمة، التي يجب الاستمرار فيها من أجل الحؤول دون استمرار إيران في حملة العدوان والإرهاب، التي تشنها في أنحاء هذه المنطقة، ومن أجل منعها من امتلاك ترسانة نووية»، وتابع نتنياهو: «لو عدنا ببساطة إلى الاتفاق النووي مع إيران، فالذي سيحدث، وربما يحدث بالفعل، هو تسارع العديد من الدول الأخرى حول الشرق الأوسط إلى امتلاك سلاح نووي، ما يشكل كابوساً وخطأ وأمراً لا يجوز حدوثه»، من جهة ثانية أشار نتنياهو إلى أن العديد من الدول العربية والإسلامية ستنضم إلى دائرة السلام.

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